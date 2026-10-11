Öz güvenim arttı

VakıfBank'ın milli orta oyuncusu Deniz Uyanık, A Milli Kadın Voleybol Takımı'yla ilk kez tüm yazı birlikte geçirdiği sezonda iki altın madalya kazanmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Uyanık, milli takımda sahaya çıkmasının özgüvenini artırdığını ve daha fazla sorumluluk alabileceğini görmesini sağladığını belirterek, "Sahada da yer alma şansı bulabildiğim bir sezondu. İlk seferimde madalya alabilmek benim için çok büyük bir mutluluktu. Benim için güzel bir sezondu" diye konuştu.

HEDEFİMİZ DÖRT KUPA VakıfBank'ın sezon hedefinin tüm kupaları kazanmak olduğunu vurgulayan Deniz, "Dünya Kulüpler Şampiyonası benim için bir ilk olacak. Hedefimiz tabii ki bundan sonraki 4 kupayı da kazanmak. Birini kazandık, çok güzel bir açılış yaptık. Umarım böyle de devam eder" dedi.