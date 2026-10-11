Onikişubat çeyrek finalde

Kupa Voley'de Ankara'da oynanan 2. Grup maçında Akedaş Onikişubat Belediyespor, Gaziantep Gençlikspor'u 3-1 yendi. Bu sonuçla grubunu lider bitiren Akedaş Onikişubat Belediyespor, çeyrek finale yükseldi. TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanan maçın setleri 21-25, 27-29, 25-18 ve 19-25 sonuçlandı. Oynadığı 2 maçı da kazanarak grubunu namağlup lider bitiren Akedaş Onikişubat Belediyespor, çeyrek finale yükseldi.