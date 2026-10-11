Halkbank iddialı

Halkbank'ın milli voleybolcuları Murat Yenipazar ile Ahmet Samet Baltacı, yeni sezon öncesinde takımın içinde büyük bir heyecan olduğunu söyledi. Türkiye'de erkek voleybolunun son yıllarda önemli bir gelişim gösterdiğine dikkati çeken Murat Yenipazar "Türkiye Ligi'nde iyi yatırım yapan erkek takımın sayısı 6-7'yi bulmaya başladı. Lig, çok daha kaliteli oyuncuların ve takımların kurulduğu bir lig haline geldi" dedi. Başkentte voleybol adına önemli bir sezon yaşanacağını dile getiren 33 yaşındaki milli pasör, "Bu sene Ankara için voleybolda büyük bir şölen var. Bu salonu dolu görmek bizim için çok büyük bir arzu ve istek" diye konuştu.

ŞAMPİYON OLACAĞIZ Takımın dinamizme sahip olduğunu vurgulayan Ahmet Samet Baltacı ise "Geçen seneye göre daha gençleşmiş ve yine kaliteli oyunculardan oluşan bir takımımız var" ifadelerini kullandı. Halkbank'ın her yıl olduğu gibi şampiyonluklar ve kupalar kazanmayı hedeflediğini belirten milli orta oyuncu, ligin ilk maçında Galatasaray ile karşılaşacak olmalarını avantaj olarak gördüğünü dile getirerek "Rakibimize saygı duyarsak üstün çıkarırız" değerlendirmesinde bulundu. Geçen sezonun en skorer blokörü olduğunu hatırlatan Ahmet Samet, bireysel olarak bu başarısını tekrarlamayı hedeflediğini belirterek "Bu hedefimin takıma da yansıyacağını düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı pasörü Murat Yenipazar ve orta oyuncu Ahmet Samet Baltacı, "İnancımız tam hedefimiz net. Hem ligde hem Avrupa'da kupaları Başkent'e getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandılar.