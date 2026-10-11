Göztepe’nin konuğu VakıfBank

Sultanlar Ligi'nde sezonun ilk maçında deplasmanda İlbank'a 3-1 yenilen Göztepe, bugün evinde son 2 sezonun lig şampiyonu; CEV Şampiyonlar Ligi, Kupa Voley ve Şampiyonlar Kupası'nın son şampiyonu VakıfBank ile karşılaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Turgut Uzunçakmak ve Mustafa Emre Girgin hakem ikilisi yönetecek.