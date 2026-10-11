Gebze Belediye set vermedi

Erkekler Kupa Voley'deki ilk maçında Sultanbeyli Belediyesi'ni 3-0 mağlup eden Gebze Belediyespor, ikinci karşılaşmasında da Sungurlu Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmada rakibine set şansı tanımayan Gebze temsilcisi, üç seti de aynı skorlarla 25-19 kazanarak turnuvadaki galibiyet serisini sürdürdü. Bu galibiyet ile Gebze Belediyespor grubunu lider bitirdi ve adını çeyrek finale yazdırdı.