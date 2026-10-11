Fenerbahçe Medicana deplasmanda Beşiktaş'ı yendi!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe Medicana, Beşiktaş'ı 3-2 yendi. İşte karşılaşmadan tüm detaylar...
Beşiktaş: 2 - Fenerbahçe Medicana: 3
Salon: TVF Burhan Felek Vestel
Hakemler: Erol Akbulut, Ahmet Kalay
Beşiktaş: Buket Gülübay, Knollema, Merve Atlıer, Ndiaye, Shemanova, Özgenur Çetiner (Simay Kurt, Abderrahim, Evans, Ece Eke, Artyshuk)
Fenerbahçe Medicana: Eda Erdem, Orro, Fedorovtseva, Kübra Akman, Saliha Şahin, Ana Cristina (Gizem Örge, Castillo, Hande Baladın, Ogbogu, Arelya Karasoy Koçaş, Vargas, Jack-Kısal)
Setler: 25-20, 25-23, 16-25, 23-25, 12-15
Süre: 146 dakika (25, 36, 29, 38, 18)