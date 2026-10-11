CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Voleybol Fenerbahçe Medicana deplasmanda Beşiktaş'ı yendi!

Fenerbahçe Medicana deplasmanda Beşiktaş'ı yendi!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında oynanan derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Medicana mücadeleden 3-2'lik skorla galip ayrıldı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2026 22:49
Fenerbahçe Medicana deplasmanda Beşiktaş'ı yendi!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe Medicana, Beşiktaş'ı 3-2 yendi. İşte karşılaşmadan tüm detaylar...

Beşiktaş: 2 - Fenerbahçe Medicana: 3

Salon: TVF Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erol Akbulut, Ahmet Kalay

Beşiktaş: Buket Gülübay, Knollema, Merve Atlıer, Ndiaye, Shemanova, Özgenur Çetiner (Simay Kurt, Abderrahim, Evans, Ece Eke, Artyshuk)

Fenerbahçe Medicana: Eda Erdem, Orro, Fedorovtseva, Kübra Akman, Saliha Şahin, Ana Cristina (Gizem Örge, Castillo, Hande Baladın, Ogbogu, Arelya Karasoy Koçaş, Vargas, Jack-Kısal)

Setler: 25-20, 25-23, 16-25, 23-25, 12-15

Süre: 146 dakika (25, 36, 29, 38, 18)

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Mustafa Çulcu'dan flaş yorum: Tartışmasız penaltı!
F.Bahçeli yıldızdan büyük fedakarlık! Maç sonu ortaya çıktı
DİĞER
Mauro Icardi ve Wanda Nara resmen boşandı! Icardi: Hayatımda yeni bir dönemin başlangıcı…
Manisa'nın Akhisar ilçesinde tur otobüsü ile TIR kamyonu kazası! 11 kişi öldü 2 şoför gözaltında
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Serdal Adalı'dan tokat tepkisi!
Kocaelispor'dan hakem tepkisi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Juventus, Cagliari engelini geçemedi! Juventus, Cagliari engelini geçemedi! 00:48
İlkay sessizliğini bozdu! Ayrılık... İlkay sessizliğini bozdu! Ayrılık... 23:51
G.Saray'da Barça mesaisi sürüyor! G.Saray'da Barça mesaisi sürüyor! 22:49
Mustafa Çulcu'dan flaş yorum: Tartışmasız penaltı! Mustafa Çulcu'dan flaş yorum: Tartışmasız penaltı! 23:03
Flick'ten G.Saray uyarısı: En az PSG kadar... Flick'ten G.Saray uyarısı: En az PSG kadar... 23:35
Beşiktaş'tan olay paylaşım! Beşiktaş'tan olay paylaşım! 23:43
Daha Eski
Bursa evinde Mardin'e yenildi! Bursa evinde Mardin'e yenildi! 21:14
Orkun Kökçü'den flaş sakatlık açıklaması! Orkun Kökçü'den flaş sakatlık açıklaması! 21:29
Italiano: Tüylerim diken diken oluyor! Italiano: Tüylerim diken diken oluyor! 21:35
Vlahovic'ten Orkun'a büyük övgü! Vlahovic'ten Orkun'a büyük övgü! 21:45
Kocaelispor'dan penaltı itirazı! Kocaelispor'dan penaltı itirazı! 21:49
Milan'a deplasmanda Sassuolo engeli! Milan'a deplasmanda Sassuolo engeli! 22:07