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Anasayfa Voleybol Çekişmeli maç Halkbank’ın: 3-2

Çekişmeli maç Halkbank’ın: 3-2

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Halkbank, Polonya’daki Giganci Siatkówki Turnuvası’nın üçüncülük maçında Spor Toto’yu 3-2 yendi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2026 06:50
Çekişmeli maç Halkbank’ın: 3-2

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Halkbank, Polonya'daki Giganci Siatkówki Turnuvası'nın üçüncülük maçında Spor Toto'yu 3-2 yendi. İlk seti Halkbank 25-21 kazanırken ikinci seti Spor Toto, 36-34'lük skorla aldı. Halkbank, üçüncü seti 25-18 kazanırken, dördüncü seti 25-17 alan Spor Toto, maçı karar setine taşıdı. Rakibine 15-12 üstünlük kuran Halkbank, turnuvayı üçüncü bitirdi.

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