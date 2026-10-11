Çekişmeli maç Halkbank’ın: 3-2

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Halkbank, Polonya'daki Giganci Siatkówki Turnuvası'nın üçüncülük maçında Spor Toto'yu 3-2 yendi. İlk seti Halkbank 25-21 kazanırken ikinci seti Spor Toto, 36-34'lük skorla aldı. Halkbank, üçüncü seti 25-18 kazanırken, dördüncü seti 25-17 alan Spor Toto, maçı karar setine taşıdı. Rakibine 15-12 üstünlük kuran Halkbank, turnuvayı üçüncü bitirdi.
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13.00 Galatasaray Daikin-Nilüfer Bld.
15.00 Afyon Bld.-Türk Hava Yolları
16.00 Zerenspor-İlbank
16.00 Eczacıbaşı Peron-Aras Kargo
16.00 Göztepe Yuppo-VakıfBank
16.00 Manisa Bş. Bld.-Kuzeyboru
19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe