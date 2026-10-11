Alanya Belediye lider turladı

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley’de İzmir’de oynanan 1. Grup maçında ON Hotels Alanya Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u 3-2 yendi.
Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2026 06:50
Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de İzmir'de oynanan 1. Grup maçında ON Hotels Alanya Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi. TVF Atatürk Voleybol Kompleksi'nde oynanan çekişmeli maçın setleri 25-19, 22-25, 20-25, 25-21 ve 15-12 sonuçlandı. Bu sonucun ardından ON Hotels Alanya Belediyespor, bu sonuçla grubunu lider tamamladı ve çeyrek finale yükseldi.