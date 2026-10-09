Filenin Sultanları'na büyük destek geldi

Zaferden zafere koşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı Koç Holding, özel bir davette konuk etti. Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un da katıldığı gecede konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, "Gençlere, kızlara örnek oldunuz, ilham verdiniz. Atatürk'ün kızları olarak anılmanızı çok anlamlı buluyorum. Siz cesur Türk kadınlarısınız. Hepinizi canı gönülden tebrik ederim" ifadelerini kullandı. TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise şunları söyledi: "Milli Takımımız yalnızca kazandığı kupalarla değil, gençlere verdiği ilhamla da hepimizi gururlandırıyor. Koç Topluluğu şirketleri yıllardır voleybolun ve Milli Takımımızın önemli destekçileri arasında yer alıyor. Bu akşam da Koç Topluluğunun, Milli Takımımıza 1 milyon euro destek sağlayacağı bilgisini paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyorum."