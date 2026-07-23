2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) finallerinde heyecan fırtınası esiyor. A Milli Kadın Voleybol Takımımız (Filenin Sultanları), çeyrek final mücadelesinde Kanada karşısında yarı final vizesi arıyor. Sporseverler ve ay-yıldızlı ekibimizin destekçileri, ekran başında bu heyecana ortak olmak için arama motorlarında "TRT Spor canlı izle", "Türkiye Kanada voleybol maçı izle HD", "Filenin Sultanları voleybol maçı canlı yayın linki" ve "TRT Spor şifresiz canlı izle ekranı" sorgulamalarını gerçekleştiriyor.İşte, TRT Spor canlı yayın izleme linki, frekans bilgileri ve Türkiye - Kanada maçı detayları...

TÜRKİYE - KANADA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın VNL Çeyrek Final maçı 23 Temmuz 2026 Perşembe günü (bugün) saat 11:00'de başlayacak.

TRT SPOR CANLI İZLE (TÜRKİYE - KANADA MAÇI)

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Kanada ile oynayacağı çeyrek final maçı TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak voleybolseverlerle buluşuyor. Karşılaşmayı televizyon yayınının yanı sıra bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlarınızdan TRT Spor resmi web sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden HD kalitesinde takip edebilirsiniz.

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TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ (TÜRKSAT 4A)

TRT Spor'u televizyonlarından HD kalitede izlemek isteyen izleyiciler için güncel frekans ayarları:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11958 MHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol Oranı: 27500

FEC: 5/6