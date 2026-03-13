Zeren Spor Kulübü, Ankara’da kadın voleyboluna yeni soluk getiriyor

Kuruluş yılındaki ikinci lig mücadelesinde şampiyon olarak 1. Lig'e yükselen Zeren Spor Kulübü, ikinci sezonunda birinci ligde yer aldı. Üçüncü sezonunda ise hem 1. Lig hem Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele etme fırsatı yakaladı. Kulübün A takımı son iki sezondur Vodafone Sultanlar Ligi'nde, 21 yaş altı takım ise 1. Lig'de mücadele ediyor. Geçen sezon Vodafone Sultanlar Ligi'ndeki ilk sezonunu 5. sırada tamamlayan Zeren Spor, Fenerbahçe, Vakıfbank, Eczacıbaşı ve Galatasaray gibi köklü kulüplere karşı elde ettiği galibiyetler ve CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ndeki macerasıyla dikkat çekiyor.

ULUSLARARASI ARENADA ZEREN SK KONUŞULUYOR

Kurulduğundan beri hedefi üst sıralarda yer almak olan Zeren Spor Kulübü, uluslararası arenada en iyi sporcuların ve en iyi kulüplerin yer aldığı CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil ederek adından sıkça bahsettiriyor. Taraftarına her zaman daha fazlasını sunmak isteyen Zeren Spor Kulübü, CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sezonunda, geçmiş sezon şampiyonuyla oynadığı maçta büyük bir mücadele sergileyerek 2 puanın sahibi oldu. Kulüp, turnuvada çeyrek final hedefiyle yoluna devam ediyor. Zeren Spor Genel Sekreteri Gizem Türkmen Atlı, kulübün vizyonunu şöyle özetliyor: "Zeren Spor olarak kadın voleyboluna ve genç yeteneklerimize yatırım yapmayı önceliklendirdik. Hem altyapımız hem A takımımız, oyuncularımızın gelişimi ve Türkiye voleyboluna katkı sağlama misyonunu taşıyor. Taraftarımızın gösterdiği sevgi ve destek, kulübümüzün Ankara'da büyümesine ve uluslararası arenada rekabet etmesine ilham veriyor." Türkmen Atlı, CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ndeki unutulmaz anlar için "Takımımızla beklentilerin aksine rakibi bu kadar zorlayarak mücadele ettikleri için gurur duyuyoruz. Bu turnuvada olmayı hak ettiğimizi tüm voleybol camiasına göstermiş olduk. Çeyrek final etabında takımımıza inancımız ve desteğimiz sonsuz" diye ekliyor.

ZEREN SPOR KULÜBÜ'NÜN GENÇ YETENEKLERİ VE MİLLİ TAKIMA KATKISI

Zeren Spor Kulübü, üç yaş grubunda altyapı çalışmaları yürütüyor. Tecrübeli teknik ekip tarafından yönlendirilen sporcular, Alfemo Zeren Spor takımında genç yaşta rekabetçi bir ortamda gelişim imkanı buluyor. Kulüp, Ankara'da geniş bir taraftar kitlesi tarafından sahipleniliyor ve altyapıya olan ilgi her geçen yıl artıyor. A takımda 6 yabancı, 8 Türk sporcu yer alırken, 21 yaş altı Alfemo Zeren Spor takımında 1 yabancı ve 14 Türk sporcu mücadele ediyor. Kulübün sporcuları ulusal ve uluslararası arenada da temsil ediliyor; Saliha Şahin Türkiye A Milli Takımı'nda, Maja Aleksic ve Aleksandra Uzelac Sırbistan Milli Takımı'nda, Özlem Güven İşitme Engelliler A Milli Takımı'nda görev yapıyor. Önceki sezonlarda Beyza Arıcı, Kübra Akman ve Ofelia Malinov gibi oyuncular da milli formayı giymişti.

ZEREN SPOR KULÜBÜ'NDEN ANLAMLI DESTEK

Kulüp, Selim Sırrı Tarcan Zeren Voleybol Salonu'nun isim sponsorluğunu üstlenerek tesisin yenilenmesine katkı sağladı. Antrenmanlar ve Alfemo Zeren Spor müsabakaları bu salonda gerçekleştiriliyor. Zeren Spor Kulübü aynı zamanda Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi kapsamında takım imzalı özel forma satışına imza attı. TEGV yararına hazırlanan 100 adet takım imzalı forma, her biri 1.999 TL'den satışa sunuldu ve kısa sürede tükendi. Elde edilen gelirle 70 çocuğun bir yıllık eğitim ihtiyacı karşılandı. Zeren Spor Kulübü ayrıca geçtiğimiz yıl Vodafone Sultanlar Ligi takımlarının katılımıyla Ahmet Göksu Özel Voleybol Turnuvası'nı başlattı. Turnuva sonunda birinci takım adına Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) bağışta bulunuldu. Kulüp, turnuvayı uluslararası boyuta taşımayı ve geleneksel hale getirmeyi hedeflerken, bu organizasyon aracılığıyla hem voleybolu daha geniş kitlelerle buluşturmayı hem de sosyal fayda sağlamayı amaçlıyor. Zeren Spor Genel Sekreteri Gizem Türkmen Atlı, Ahmet Göksu'nun kulübün kuruluşunda manevi desteğini esirgemediğini belirterek "Kendisine olan vefa borcumuzdan ve voleybol için bu kadar değerli bir ismin anısını en sevdiği şekilde voleybolla yaşatmak istediğimizden böyle bir turnuva düzenledik. İki sezondur gerçekleştirdiğimiz turnuvaya çok değerli kulüplerin katılımı da bizi çok memnun etti" dedi.