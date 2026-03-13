CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol Zeren Spor Kulübü, Ankara’da kadın voleyboluna yeni soluk getiriyor

Zeren Spor Kulübü, Ankara’da kadın voleyboluna yeni soluk getiriyor

Zeren Group’un spora desteğini kurumsal bir vizyonla sürdüren Zeren Spor Kulübü, 2022 yılında Ankara’da kuruldu ve kısa sürede Türkiye voleybolunun dikkat çeken kulüplerinden biri haline geldi. Kulüp, özellikle kız çocuklarının güçlenmesini ve kadın istihdamına katkı sağlama hedefini önceliklendiren bir anlayışla yola çıktı. Anadolu’daki genç yeteneklerin profesyonel imkanlara ulaşmasını sağlamak ve milli takıma sporcu yetiştirmek amacıyla kurulan Zeren Spor, Ankara’da faaliyet gösteren nadir kadın voleybol kulüplerinden biri olarak öne çıkıyor

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2026 Cuma 06:50
Zeren Spor Kulübü, Ankara’da kadın voleyboluna yeni soluk getiriyor

Kuruluş yılındaki ikinci lig mücadelesinde şampiyon olarak 1. Lig'e yükselen Zeren Spor Kulübü, ikinci sezonunda birinci ligde yer aldı. Üçüncü sezonunda ise hem 1. Lig hem Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele etme fırsatı yakaladı. Kulübün A takımı son iki sezondur Vodafone Sultanlar Ligi'nde, 21 yaş altı takım ise 1. Lig'de mücadele ediyor. Geçen sezon Vodafone Sultanlar Ligi'ndeki ilk sezonunu 5. sırada tamamlayan Zeren Spor, Fenerbahçe, Vakıfbank, Eczacıbaşı ve Galatasaray gibi köklü kulüplere karşı elde ettiği galibiyetler ve CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ndeki macerasıyla dikkat çekiyor.

ULUSLARARASI ARENADA ZEREN SK KONUŞULUYOR

Kurulduğundan beri hedefi üst sıralarda yer almak olan Zeren Spor Kulübü, uluslararası arenada en iyi sporcuların ve en iyi kulüplerin yer aldığı CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil ederek adından sıkça bahsettiriyor. Taraftarına her zaman daha fazlasını sunmak isteyen Zeren Spor Kulübü, CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sezonunda, geçmiş sezon şampiyonuyla oynadığı maçta büyük bir mücadele sergileyerek 2 puanın sahibi oldu. Kulüp, turnuvada çeyrek final hedefiyle yoluna devam ediyor. Zeren Spor Genel Sekreteri Gizem Türkmen Atlı, kulübün vizyonunu şöyle özetliyor: "Zeren Spor olarak kadın voleyboluna ve genç yeteneklerimize yatırım yapmayı önceliklendirdik. Hem altyapımız hem A takımımız, oyuncularımızın gelişimi ve Türkiye voleyboluna katkı sağlama misyonunu taşıyor. Taraftarımızın gösterdiği sevgi ve destek, kulübümüzün Ankara'da büyümesine ve uluslararası arenada rekabet etmesine ilham veriyor." Türkmen Atlı, CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ndeki unutulmaz anlar için "Takımımızla beklentilerin aksine rakibi bu kadar zorlayarak mücadele ettikleri için gurur duyuyoruz. Bu turnuvada olmayı hak ettiğimizi tüm voleybol camiasına göstermiş olduk. Çeyrek final etabında takımımıza inancımız ve desteğimiz sonsuz" diye ekliyor.

ZEREN SPOR KULÜBÜ'NÜN GENÇ YETENEKLERİ VE MİLLİ TAKIMA KATKISI

Zeren Spor Kulübü, üç yaş grubunda altyapı çalışmaları yürütüyor. Tecrübeli teknik ekip tarafından yönlendirilen sporcular, Alfemo Zeren Spor takımında genç yaşta rekabetçi bir ortamda gelişim imkanı buluyor. Kulüp, Ankara'da geniş bir taraftar kitlesi tarafından sahipleniliyor ve altyapıya olan ilgi her geçen yıl artıyor. A takımda 6 yabancı, 8 Türk sporcu yer alırken, 21 yaş altı Alfemo Zeren Spor takımında 1 yabancı ve 14 Türk sporcu mücadele ediyor. Kulübün sporcuları ulusal ve uluslararası arenada da temsil ediliyor; Saliha Şahin Türkiye A Milli Takımı'nda, Maja Aleksic ve Aleksandra Uzelac Sırbistan Milli Takımı'nda, Özlem Güven İşitme Engelliler A Milli Takımı'nda görev yapıyor. Önceki sezonlarda Beyza Arıcı, Kübra Akman ve Ofelia Malinov gibi oyuncular da milli formayı giymişti.

ZEREN SPOR KULÜBÜ'NDEN ANLAMLI DESTEK

Kulüp, Selim Sırrı Tarcan Zeren Voleybol Salonu'nun isim sponsorluğunu üstlenerek tesisin yenilenmesine katkı sağladı. Antrenmanlar ve Alfemo Zeren Spor müsabakaları bu salonda gerçekleştiriliyor. Zeren Spor Kulübü aynı zamanda Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi kapsamında takım imzalı özel forma satışına imza attı. TEGV yararına hazırlanan 100 adet takım imzalı forma, her biri 1.999 TL'den satışa sunuldu ve kısa sürede tükendi. Elde edilen gelirle 70 çocuğun bir yıllık eğitim ihtiyacı karşılandı. Zeren Spor Kulübü ayrıca geçtiğimiz yıl Vodafone Sultanlar Ligi takımlarının katılımıyla Ahmet Göksu Özel Voleybol Turnuvası'nı başlattı. Turnuva sonunda birinci takım adına Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) bağışta bulunuldu. Kulüp, turnuvayı uluslararası boyuta taşımayı ve geleneksel hale getirmeyi hedeflerken, bu organizasyon aracılığıyla hem voleybolu daha geniş kitlelerle buluşturmayı hem de sosyal fayda sağlamayı amaçlıyor. Zeren Spor Genel Sekreteri Gizem Türkmen Atlı, Ahmet Göksu'nun kulübün kuruluşunda manevi desteğini esirgemediğini belirterek "Kendisine olan vefa borcumuzdan ve voleybol için bu kadar değerli bir ismin anısını en sevdiği şekilde voleybolla yaşatmak istediğimizden böyle bir turnuva düzenledik. İki sezondur gerçekleştirdiğimiz turnuvaya çok değerli kulüplerin katılımı da bizi çok memnun etti" dedi.

F.Bahçe'den stopere Diogo Leite hamlesi!
Juventus'tan F.Bahçe'ye dev transfer!
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
Orta Doğu'daki savaşta 14'üncü gün: ABD uçağı düştü Trump İran'ı tehdit etti
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Maxi Lopez'den Icardi açıklaması!
G.Saray'da yıldız ismin maaşına zam!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları oynandı! Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları oynandı! 01:43
Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları oynandı! Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları oynandı! 01:40
Trendyol Süper Lig'de 26. hafta hakemleri açıklandı! MHK'den flaş karar Trendyol Süper Lig'de 26. hafta hakemleri açıklandı! MHK'den flaş karar 01:34
Maxi Lopez'den Icardi açıklaması! Maxi Lopez'den Icardi açıklaması! 01:34
A.Efes'ten Almanya'da muhteşem geri dönüş! A.Efes'ten Almanya'da muhteşem geri dönüş! 01:34
G.Saray’dan 2 isim Şampiyonlar Ligi Haftanın 11’inde G.Saray’dan 2 isim Şampiyonlar Ligi Haftanın 11’inde 01:34
Daha Eski
UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! 4 büyükler kaçıncı sırada? UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! 4 büyükler kaçıncı sırada? 01:34
G.Saray'ın beklediği haber geldi! Hakan Çalhanoğlu… G.Saray'ın beklediği haber geldi! Hakan Çalhanoğlu… 01:34
Zaniolo'dan F.Bahçe ve Mourinho itirafı! Zaniolo'dan F.Bahçe ve Mourinho itirafı! 01:34
F.Bahçe’de Fred'e ülkesinden transfer kancası! F.Bahçe’de Fred'e ülkesinden transfer kancası! 01:34
2 dünya devi Osimhen için İstanbul'a geldi! 2 dünya devi Osimhen için İstanbul'a geldi! 01:34
Potanın Perileri Arjantin'e kaybetti Potanın Perileri Arjantin'e kaybetti 01:34