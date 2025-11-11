CANLI SKOR ANA SAYFA
Filenin Sultanları Tacikistan'ı rahat yendi! İŞTE MAÇIN ÖZETİ

Filenin Sultanları Tacikistan'ı rahat yendi! İŞTE MAÇIN ÖZETİ

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Kadın Milli Voleybol Takımı, dördüncü maçında Tacikistan'ı 3-0 yendi. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2025 Salı 14:34
Filenin Sultanları Tacikistan'ı rahat yendi! İŞTE MAÇIN ÖZETİ

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Kadın Milli Voleybol Takımı, dördüncü maçında Tacikistan'ı 3-0 yendi.

Boulevard SEF Arena'da oynanan maçta ilk seti 25-3, ikinci seti 25-11 ve üçüncü seti de 25-10 alan ay-yıldızlı takım, karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Organizasyonda 4'te 4 yapan Kadın Milli Voleybol Takımı, tek devreli lig usulüne göre oynanan karşılaşmalar sonunda finale yükselmeyi garantilemişti.

Oyunlarda madalyayı garantileyen milli takım, 13 Kasım Perşembe günü final mücadelesine çıkacak.

Dursun Özbek'ten 'bahis' açıklaması! "Cezalandırılmaları gerekir"
1
