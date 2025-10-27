CANLI SKOR ANA SAYFA
Filenin Efeleri'nin Avrupa Şampiyonası'ndaki programı belli oldu!

Filenin Efeleri’nin Avrupa Şampiyonası’ndaki programı belli oldu!

A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası’ndaki fikstürü belli oldu. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2025 Pazartesi 18:33
Filenin Efeleri’nin Avrupa Şampiyonası’ndaki programı belli oldu!

9-24 Eylül 2026 tarihlerinde, İtalya, Bulgaristan, Finlandiya ve Romanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın grup etabı fikstürü, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından açıklandı. Şampiyonada D Grubu'nda yer alan Filenin Efeleri, grup aşamasında Romanya, Letonya, Fransa, Almanya ve İsviçre ile karşılaşacak. Milliler, grup maçlarını Romanya'nın Cluj-Napoca kentinde oynayacak.

Filenin Efeleri'nin maç programı şu şekilde:

10 Eylül 2026

TSİ 21.00 Türkiye - Almanya

12 Eylül 2026

TSİ 18.00 Fransa - Türkiye

13 Eylül 2026

TSİ 18.00 İsviçre - Türkiye

14 Eylül 2026

TSİ 21.00 Romanya - Türkiye

16 Eylül 2026

TSİ 18.00 Türkiye – Letonya

