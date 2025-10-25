Ziraat Bankkart - Fenerbahçe Medicana voleybol maçı CANLI izle! Ziraat Bankkart - Fenerbahçe Medicana maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Bankkart - Fenerbahçe Medicana voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorusu da taraftarların gündeminde. Mücadele, TRT SPOR Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak. Başkent'te oynanacak maçta Ziraat Bankkart, kendi seyircisi önünde galibiyet arayacak. Fenerbahçe Medicana ise sezona galibiyetle başlamayı hedefliyor. Yeni sezonda kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe Medicana, deplasmanda güçlü rakibine karşı zorlu bir sınav verecek. Ziraat Bankkart ise son şampiyonluk hedefiyle sezona moralli giriyor. Peki, Ziraat Bankkart - Fenerbahçe Medicana maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Bankkart - Fenerbahçe Medicana voleybol maçı canlı izleme linki!

ZİRAAT BANKKART - FENERBAHÇE MEDICANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Bankkart - Fenerbahçe Medicana voleybol maçı 25 Ekim Cumartesi günü Ziraat BankKart Voleybol Salonu'nda saat 19.30'da başlayacak.

🏐 Efelerimiz Sezona Başlıyor!Ligin ilk haftasında Fenerbahçe Medicana ile karşılaşıyoruz!Takımımızı desteklemek için TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda buluşalım!📅 Cumartesi🕢 19.30🎟 Ziraat Bankkart taraftarına girişler ücretsizdir!💪 #ZiraatBankkart🔴⚪… pic.twitter.com/dZPJCktk4m — Ziraat Bankası SK (@ZiraatBankasiSK) October 24, 2025

ZİRAAT BANKKART - FENERBAHÇE MEDICANA MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

🎯Lig etabını birinci sırada bitiren takım CEV Şampiyonlar Ligi'ne son sıradan (CEV kontenjanına göre) katılmaya hak kazanacak.

🏆 SMS Grup Efeler Ligi 1. Hafta 🆚 Ziraat Bankkart🗓 25 Ekim Cumartesi 🕢 19.30 📍TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu📺 TRT Spor Yıldız pic.twitter.com/B9f09KJawz — Fenerbahçe Medicana (@FBvoleybol) October 24, 2025

TRT SPOR YILDIZ NASIL İZLENİR?

Voleybolseverlerin büyük ilgi gösterdiği karşılaşma, TRT SPOR Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ