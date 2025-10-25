Ülke puanımız yükseliyor

Avrupa'da haftayı 3'te 3 ile kapatan Türkiye'yi ülke puan sıralamasında avantajlı konuma geldi. Türkiye, bu haftaya kadar 44.800 puanla 9'uncu sırada yer alıyordu. Türk takımları üst üste 2'nci kez haftayı 3'te 3 ile tamamlayarak Belçika ile puan farkını açılmasını önledi.
