Ziraat Türkiye Kupası
Filede Ziraat şampiyon

Filede Ziraat şampiyon

Voleybol 2025 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Ziraat Bankkart ve Fenerbahçe Medicana karşı karşıya geldi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 06:50
Filede Ziraat şampiyon

Voleybol 2025 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Ziraat Bankkart ve Fenerbahçe Medicana karşı karşıya geldi. Malatya Orduzu Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Ziraat Bankkart 3-1 kazandı. Bu sonuçla birlikte Ziraat Bankkart, AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda şampiyon oldu. Ziraat Bankkart, kupayı 5. kez müzesine götürdü. Ziraat Bankkart'a kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak verdi.

DİĞER
SON DAKİKA
