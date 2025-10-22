Filede Ziraat şampiyon

Voleybol 2025 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Ziraat Bankkart ve Fenerbahçe Medicana karşı karşıya geldi. Malatya Orduzu Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Ziraat Bankkart 3-1 kazandı. Bu sonuçla birlikte Ziraat Bankkart, AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda şampiyon oldu. Ziraat Bankkart, kupayı 5. kez müzesine götürdü. Ziraat Bankkart'a kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak verdi.
