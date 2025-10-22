Eczacıbaşı’nın derbi heyecanı

Eczacıbaşı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında yeni evinde ilk derbi heyecanını VakıfBank karşısında yaşayacak. Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Eczacıbaşı, bugün saat 19.30'da VakıfBank'ı konuk edecek. Eczacıbaşı, böylelikle yeni evinde ilk kez derbi heyecanı yaşamış olacak. Kaptan Simge Aköz, yeni evlerinde ilk galibiyetlerini almak istediklerini söyledi.
