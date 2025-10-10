Ziraat Bankkart 3-2 Fenerbahçe Medicana | MAÇ SONUCU-ÖZET

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nin yeni sezon öncesi TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda organize ettiği dörtlü hazırlık turnuvasının final maçında Ziraat Bankkart, Fenerbahçe Medicana'yı 25-22, 25-19, 23-25, 23-25 ve 15-13'lük setlerle 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla Ziraat Bankkart, 2025 TSYD Ankara Cumhuriyet Kupası'nın şampiyonu oldu.

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLAR LİGİ"

Kupayı kazanan Ziraat Bankkart oyuncularından Vahit Emre Savaş, "Sezona, bu kupayı kazanarak çok güzel bir başlangıç yapmış olduk. Sezona böyle başlamanın bize moral olduğunu düşünüyorum. Şimdi önümüzde Şampiyonlar Kupası var. Orada da inşallah bir kupa daha kazanmak nasip olur. Bu yıl tüm kupalara talibiz. Kazasız, belasız tüm takımlar adına güzel bir sezon diliyorum. Maç biraz git, gel oldu. Biraz yorgunduk, hem mental hem fiziksel mücadele veriyoruz. Şimdi bu yıl hedefimiz daha büyük, Şampiyonlar Ligi'nde oynuyoruz, hedefimiz orası, umarım her şey güzel olacak." diye konuştu.