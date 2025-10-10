CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol Eda Erdem Dündar’a Birleşmiş Milletler’den büyük onur! "İyi Niyet Elçisi” seçildi

Eda Erdem Dündar’a Birleşmiş Milletler’den büyük onur! "İyi Niyet Elçisi” seçildi

Fenerbahçe ve Filenin Sultanları’nın efsane kaptanı Eda Erdem Dündar, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Türkiye İyi Niyet Elçisi olarak görevlendirildi. Tecrübeli sporcu, “Kadınların liderliği ve sporun dönüştürücü gücü adına çalışmaktan büyük gurur duyuyorum” dedi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 13:01 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 13:21
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Eda Erdem Dündar’a Birleşmiş Milletler’den büyük onur! "İyi Niyet Elçisi” seçildi

Türk sporunun simge isimlerinden Eda Erdem Dündar, uluslararası düzeyde büyük bir onura layık görüldü. Fenerbahçe ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Türkiye İyi Niyet Elçisi olarak atandı.

"BİRLİKTELİĞİMİZİN BU NOKTAYA GELMESİNDEN GURUR DUYUYORUM"

Yeni görevlendirmesinin ardından duygularını paylaşan Eda Erdem, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ile iş birliğinin bir yıl önce başladığını hatırlattı: "Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ile birlikteliğimiz aslında bir yıl önce başladı. Sporun kız çocuklarını güçlendirici rolü ve kadınların liderliği gibi konularda birlikte içerikler ürettik. Bu iş birliğinin bu noktaya gelmesi ve Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi olarak atanmamdan büyük gurur duyuyorum."

FİLENİN SULTANLARI İLE DÜNYA İKİNCİLİĞİ

Eda Erdem Dündar, geçtiğimiz ay sona eren Dünya Şampiyonası'nda Filenin Sultanları'nı kaptan olarak finale taşımış ve turnuvayı ikinci sırada tamamlamıştı. Milli voleybolcu, başarılı performansıyla "Rüya Takım"da yer almıştı.

F.Bahçe'den orta saha bombası! 2 yıldızdan 1'i imza atacak
Özbek'ten Barış Alper ve Icardi açıklaması!
DİĞER
FIFA Dünya Kupası için tarihi hamle! Infantino yeni değişikliği duyurdu...
CANLI | Ateşkes yürürlükte! İsrail çekildi Gazze'ye dönüş başladı
Sergen Yalçın’dan Mert Günok kararı!
Montella'dan Barış Alper'in yokluğunda flaş karar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gündoğdu: Yabancı hakem talebi... Gündoğdu: Yabancı hakem talebi... 12:52
Sergen Yalçın’dan Mert Günok kararı! Sergen Yalçın’dan Mert Günok kararı! 12:43
Talisca Türkçe şarkı söyledi! İşte o anlar Talisca Türkçe şarkı söyledi! İşte o anlar 12:39
Kenan Yıldız için tarihi bonservis! Kenan Yıldız için tarihi bonservis! 12:15
Platini'den dikkat çeken Kenan Yıldız sözleri! Platini'den dikkat çeken Kenan Yıldız sözleri! 12:10
Çelen: Türk cimnastiği artık... Çelen: Türk cimnastiği artık... 11:55
Daha Eski
Millilerimiz Bulgaristan maçına hazır! Millilerimiz Bulgaristan maçına hazır! 11:52
Kosova - Slovenya maçı hangi kanalda? Kosova - Slovenya maçı hangi kanalda? 11:52
Özbek’ten Kerem transferi yorumu! Özbek’ten Kerem transferi yorumu! 11:42
İsveç - İsviçre maçı detayları (Dünya Kupası Avrupa Elemeleri) İsveç - İsviçre maçı detayları (Dünya Kupası Avrupa Elemeleri) 11:37
Infantino'dan köklü değişiklik hazırlığı! Infantino'dan köklü değişiklik hazırlığı! 11:26
Özbek'ten Barış Alper ve Icardi açıklaması! Özbek'ten Barış Alper ve Icardi açıklaması! 11:20