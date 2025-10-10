Eda Erdem Dündar’a Birleşmiş Milletler’den büyük onur! "İyi Niyet Elçisi” seçildi

Türk sporunun simge isimlerinden Eda Erdem Dündar, uluslararası düzeyde büyük bir onura layık görüldü. Fenerbahçe ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Türkiye İyi Niyet Elçisi olarak atandı.

"BİRLİKTELİĞİMİZİN BU NOKTAYA GELMESİNDEN GURUR DUYUYORUM"

Yeni görevlendirmesinin ardından duygularını paylaşan Eda Erdem, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ile iş birliğinin bir yıl önce başladığını hatırlattı: "Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ile birlikteliğimiz aslında bir yıl önce başladı. Sporun kız çocuklarını güçlendirici rolü ve kadınların liderliği gibi konularda birlikte içerikler ürettik. Bu iş birliğinin bu noktaya gelmesi ve Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi olarak atanmamdan büyük gurur duyuyorum."

FİLENİN SULTANLARI İLE DÜNYA İKİNCİLİĞİ

Eda Erdem Dündar, geçtiğimiz ay sona eren Dünya Şampiyonası'nda Filenin Sultanları'nı kaptan olarak finale taşımış ve turnuvayı ikinci sırada tamamlamıştı. Milli voleybolcu, başarılı performansıyla "Rüya Takım"da yer almıştı.