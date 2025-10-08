VakıfBank - Fenerbahçe Medicana maçı canlı izle | VakıfBank - Fenerbahçe Medicana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda heyecan doruğa ulaşıyor! Dev finalde VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya gelecek. Kupayı bugüne kadar 5'er kez müzesine götüren iki dev ekibin mücadelesi, adeta nefesleri kesecek bir final vaat ediyor. Ankara'da oynanacak bu dev karşılaşma öncesinde voleybol camiasında büyük bir heyecan hakim. Taraftarlar, iki güçlü takımın parkede sergileyeceği performansı merakla beklerken, "VakıfBank - Fenerbahçe Medicana maçı canlı izle" aramaları da hız kazandı. Peki, VakıfBank - Fenerbahçe Medicana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

VAKIFBANK - FENERBAHÇE MEDICANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda oynanacak VakıfBank - Fenerbahçe Medicana maçı 8 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak.

VAKIFBANK - FENERBAHÇE MEDICANA MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak Vakıfbank - Fenerbahçe Medicana maçı TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

VAKIFBANK - FENERBAHÇE MEDICANA MAÇI CANLI İZLE

VAKIFBANK MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

🏆 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası🏐 VakıfBank – Fenerbahçe Medicana📍 Ankara Spor Salonu🗓 08.10.2025📺 TRT Spor⏰ 19.00 pic.twitter.com/KMbITyrc5f — VakıfBank Spor Kulübü (@VakifBankSK) October 7, 2025

FENERBAHÇE MEDICANA MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

🏆 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası🆚 Vakıfbank 🗓 8 Ekim Çarşamba 🕖 19.00📍 Ankara Spor Salonu 📲 #SarıMelekler pic.twitter.com/t5HHZ81xdk — Fenerbahçe Medicana (@FBvoleybol) October 7, 2025

LİG ŞAMPİYONU İLE KUPA SAHİBİ KARŞI KARŞIYA

Türk voleybolunun iki önemli takımının kozlarını paylaşacağı Şampiyonlar Kupası maçı voleybolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Vodofone Sultanlar Ligi'ni kazanarak bu karşılaşmayı oynamaya hak kazanan VakıfBank ile AXA Sigorta Kupa Voley'in sahibi Fenerbahçe Medicana'nın mücadelesinde kimin mutlu sona ulaşacağı merak ediliyor.

3 TAKIMDAN 5'ER ŞAMPİYONLUK

VakıfBank, Fenerbahçe Medicana ve Eczacıbaşı AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı 5'er defa müzesine götürmeyi başardı. 8 Ekim Çarşamba günü oynanacak Vakıfbank - Fenerbahçe Medicana maçının ardından bir takım kupa sayısını 6'ya çıkartarak, organizasyonun en başarılı takımı olma ünvanına sahip olacak. Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası istatistikleri ise şu şekilde:

VakıfBank: 5 Şampiyonluk (2013, 2014, 2017, 2021, 2023) Fenerbahçe: 5 Şampiyonluk (2009, 2010, 2015, 2022, 2024) Eczacıbaşı: 5 Şampiyonluk (2011, 2012, 2018, 2019, 2020)