Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol VakıfBank 2-3 Fenerbahçe Medicana (MAÇ SONUCU ÖZET) Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe Medicana'nın!

Axa Sigorta Şampiyonlar Kupası Kadınlar Final maçında VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana kozlarını paylaştı. Dev mücadelede kazanan taraf 3-2'lik skorla Fenerbahçe Medinaca oldu. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2025 Çarşamba 21:50 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2025 Çarşamba 22:10
2025 Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı, VakıfBank'ı 3-2 yenen Fenerbahçe Medicana kazandı.

VakıfBank, sakatlıkları süren Eda Erdem Dündar ve Ana Cristina'dan yoksun sahaya çıkan Fenerbahçe karşısında ilk sette 7-4 öne geçse de sarı-lacivertliler, devamında 13-10 üstünlük yakaladı. VakıfBank'ın etkili savunmasıyla skora denge getirmesinin ardından 22-22'ye kadar eşitlik bozulmadı. Bu noktadan sonra daha az hata yapan VakıfBank, 25-23'lük skorla 1-0 öne geçti.

İkinci setin başında 7-2'lik üstünlük yakalayan VakıfBank, Boskovic ve Markova'nın smaçlarına blok ve manşetteki başarılı oyunu da eklenince avantajını korudu. Seti 25-21 hanesine yazdıran VakıfBank, skoru 2-0 yaptı.

Vargas'ın servis turuyla başlayan 3. sette 3-0 öne geçen Fenerbahçe Medicana, sonrasında farkı 6 sayıya (4-10) çıkardı. Cazaute'un ateşlediği VakıfBank, sete dönmeye çalıştı ancak Fedorovtseva, Vargas ve Hande Baladın'ın sayılarıyla üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe, seti 25-19 alarak skor tabelasını 2-1'e getirdi.

Fenerbahçe Medicana'nın 4-0'la girdiği 4. setin 10. oyununda skora denge (5-5) geldi. Servis karşılamakta zorlanan VakıfBank'ın sürekli geriden geldiği sette önce 8-6, sonra 12-9 öne geçen sarı-lacivertliler, 12-12'den sonra arkasına bakmadı ve 25-18'lik sonuçla maçı final setine taşıdı.

Final setinin ilk 4 sayısını kaybeden Fenerbahçe Medicana, VakıfBank'ın manşetteki hataları sonrası skoru 8-8'e getirdi. Vargas'ın etkili servisleriyle 11-9 öne geçen Fenerbahçe, maç sayısı çevirdiği setten 18-16, karşılaşmadan da 3-2 galip ayrıldı.

İŞTE SET SONUÇLARI

1. Set: VakıfBank 25-23 Fenerbahçe Medicana

2. Set: VakıfBank 25-21 Fenerbahçe Medicana

3. Set: VakıfBank 19-25 Fenerbahçe Medicana

4. Set: VakıfBank 18-25 Fenerbahçe Medicana

5. Set: VakıfBank 16-18 Fenerbahçe Medicana

