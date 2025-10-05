CANLI SKOR ANA SAYFA
Disiplin önemli

Disiplin önemli

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank’ın baş antrenörü Radostin Stoytchev, “Sporda disiplin, motivasyondan daha önemlidir” dedi

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2025 Pazar 06:50
Disiplin önemli

Halbank başantrenörü Radostin Stoytchev, "Ankara'ya dönmekten mutluyum, güzel anılarım var. Kulüp çok iyi organize, üst düzey bir yapıya sahip. Halkbank'ta çalışmaktan mutluyum. Sezon boyunca önemli olan motivasyon değil, disiplin. Hem benim için hem takımım için" ifadelerini kullandı.

ZOR GEÇTİ

Sakatlıklar nedeniyle sezon hazırlıklarının zor geçtiğini söyleyen Halkbank başantrenörü Radostin Stoytchev, "Sadece iki smaçörle çalışmak kolay değil. Pasör çaprazımız Marek Sotola milli takımda, Berk Dilmenler ise sakatlığı nedeniyle yeni başladı. Bu şartlarda takım anrenmanları zor ama bireysel becerilere odaklanıyoruz" diye konuştu.

Sabırlı olmaları gerektiğini vurgulayan Stoytchev, "Taraftarlarımız mutlaka tribünleri doldursun" dedi.

