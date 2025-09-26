CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol Trevor Clevenot kimdir? Trevor Clevenot kaç yaşında, nereli?

Trevor Clevenot kimdir? Trevor Clevenot kaç yaşında, nereli?

Trevor Clévenot kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Son günlerde adı sıkça gündeme gelen Fransız voleybolcu Trevor Clévenot'un kariyeri ve hayatı merak konusu oldu. Ziraat Bankası Ankara ve Fransa milli takımıyla başarılar elde eden Clévenot’un biyografisi araştırılıyor. Peki, Trevor Clevenot kimdir? Trevor Clevenot kaç yaşında, nereli?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2025 Cuma 10:22 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2025 Cuma 10:27
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trevor Clevenot kimdir? Trevor Clevenot kaç yaşında, nereli?

Trevor Clevenot kimdir? Trevor Clévenot'un hayatı ve kariyeri sporseverler tarafından araştırılıyor. Son günlerde adı sıkça gündeme gelen Fransız voleybolcu Clévenot'un yaşı, doğum yeri ve oynadığı takımlar merak edilen konular arasında yer alıyor. Trevor Clevenot kimdir? Trevor Clevenot kaç yaşında, nereli? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte Trevor Clévenot hakkında bilinmesi gereken tüm bilgiler!

TREVOR CLEVENOT KİMDİR?

Trévor Clévenot, 28 Haziran 1994 doğumlu Fransız profesyonel voleybolcudur. Royan, Charente-Maritime, Fransa doğumludur. Şu anda Türkiye'nin Ziraat Bankası Ankara kulübünde dış hücumcu (outside hitter) olarak görev yapmaktadır.

TREVOR CLEVENOT KARİYERİ

Voleybola olan ilgisi, eski Fransız milli voleybolcu olan babası Alain Clévenot sayesinde küçük yaşlarda başlamıştır. Kariyerine AS Saint-Jean-d'Illac kulübünde başlamış ve ardından profesyonel olarak Spacer's Toulouse kulübünde oynamıştır. Daha sonra sırasıyla LPR Piacenza, Allianz Milano, Gas Sales Piacenza, Jastrzębski Węgiel, Aluron CMC Warta Zawiercie ve Ziraat Bankası Ankara kulüplerinde forma giymiştir.

Uluslararası arenada, Fransa milli voleybol takımıyla 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmıştır. Ayrıca 2015 ve 2017 yıllarında Dünya Ligi'nde birincilik yaşamıştır.

Ersun Yanal'dan F.Bahçe için olay hamle!
REKLAM - Aşk ve Gözyaşı
DİĞER
Tosun Paşa çekimlerinde trajik ölümüyle sevenlerini üzmüştü... Hababam'ın Akil Hoca'sının kızı da ünlü çıktı
6 yıl sonra Beyaz Saray'da tarihi zirve! Başkan Erdoğan ve Trump görüşmesinde neler yaşandı? | Suriye, F-16, F-35, CAATSA yaptırımları ve Gazze...
G.Saray'da flaş gelişme! Sözleşmesindeki madde...
G.Saray Barış Alper ile anlaştı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bulgaristan Türkiye maçı detayları! Bulgaristan Türkiye maçı detayları! 11:12
Bayern Münih - Werder Bremen maçı hangi kanalda? Bayern Münih - Werder Bremen maçı hangi kanalda? 11:12
Girona - Espanyol maçı hangi kanalda? Girona - Espanyol maçı hangi kanalda? 11:04
Ersun Yanal'dan F.Bahçe için olay hamle! Ersun Yanal'dan F.Bahçe için olay hamle! 10:51
Trevor Clevenot kimdir? Trevor Clevenot kaç yaşında, nereli? Trevor Clevenot kimdir? Trevor Clevenot kaç yaşında, nereli? 10:22
Alanyaspor - Galatasaray maçı detayları! Alanyaspor - Galatasaray maçı detayları! 10:18
Daha Eski
F.Bahçe'de şok gerçek! Tam 4 yıldız... F.Bahçe'de şok gerçek! Tam 4 yıldız... 10:11
G.Saray'da flaş gelişme! Sözleşmesindeki madde... G.Saray'da flaş gelişme! Sözleşmesindeki madde... 09:53
Corendon Alanyaspor - Galatasaray maçının hakemi kim? Corendon Alanyaspor - Galatasaray maçının hakemi kim? 09:50
F.Bahçe'de Volkan Demirel için kritik görüşme! F.Bahçe'de Volkan Demirel için kritik görüşme! 09:15
Sane'den sürpriz karar! 3 sene boyunca... Sane'den sürpriz karar! 3 sene boyunca... 09:10
Bugünkü maçlar 26 Eylül Cuma 2025 Bugünkü maçlar 26 Eylül Cuma 2025 08:43