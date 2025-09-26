Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trevor Clevenot kimdir? Trevor Clévenot'un hayatı ve kariyeri sporseverler tarafından araştırılıyor. Son günlerde adı sıkça gündeme gelen Fransız voleybolcu Clévenot'un yaşı, doğum yeri ve oynadığı takımlar merak edilen konular arasında yer alıyor. Trevor Clevenot kimdir? Trevor Clevenot kaç yaşında, nereli? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte Trevor Clévenot hakkında bilinmesi gereken tüm bilgiler!

TREVOR CLEVENOT KİMDİR?

Trévor Clévenot, 28 Haziran 1994 doğumlu Fransız profesyonel voleybolcudur. Royan, Charente-Maritime, Fransa doğumludur. Şu anda Türkiye'nin Ziraat Bankası Ankara kulübünde dış hücumcu (outside hitter) olarak görev yapmaktadır.

TREVOR CLEVENOT KARİYERİ

Voleybola olan ilgisi, eski Fransız milli voleybolcu olan babası Alain Clévenot sayesinde küçük yaşlarda başlamıştır. Kariyerine AS Saint-Jean-d'Illac kulübünde başlamış ve ardından profesyonel olarak Spacer's Toulouse kulübünde oynamıştır. Daha sonra sırasıyla LPR Piacenza, Allianz Milano, Gas Sales Piacenza, Jastrzębski Węgiel, Aluron CMC Warta Zawiercie ve Ziraat Bankası Ankara kulüplerinde forma giymiştir.

Uluslararası arenada, Fransa milli voleybol takımıyla 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmıştır. Ayrıca 2015 ve 2017 yıllarında Dünya Ligi'nde birincilik yaşamıştır.