Galatasaray’dan İlkin Aydın açıklaması! 2 hafta sahalardan uzak kalacak

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, kaptan İlkin Aydın'ın sakatlığıyla ilgili resmi bir duyuru yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, yıldız oyuncunun iki hafta boyunca sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Hazırlık döneminde Eczacıbaşı ile oynanan karşılaşmada talihsiz bir sakatlık yaşayan İlkin Aydın'ın, yapılan kontroller sonrası sağ ayak bileğinde burkulma tespit edildi.

Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı Kaptanı İlkin Aydın'ın yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün gerçekleştirilen hazırlık maçında sağ ayak bileğinde burkulma meydana gelmiştir. Sponsor hastanemiz Acıbadem'de yapılan doktor kontrolünün ardından oyuncumuzun 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirlenmiştir. Kaptanımız İlkin Aydın'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."