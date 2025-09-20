Yen tarihe geç

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselerek tarihe geçmeyi hedefliyor. Ay-yıldızlı ekip, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda bugün son 16 turunda Hollanda ile karşılaşacak. TSİ 10.30'da başlayacak müsabaka, TRT Spor'dan canlı yayımlanacak. Şampiyona tarihinde ilk kez 3'te 3 yapan milliler; Kanada, Japonya ve Libya'nın yer aldığı G Grubu'nu namağlup lider tamamladı. A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hollanda'yı yenmesi durumunda organizasyon tarihinde ilk kez adını çeyrek finale yazdıracak. Milletler Ligi'nde bu yıl Hollanda'ya 3-1 yenilen Türkiye, aynı zamanda rakibinden rövanşı almaya çalışacak. Ay-yıldızlılar, çeyrek finale yükselmesi halinde ise Polonya-Kanada eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.