Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe Medicana'da sağlık kontrolleri yapılıyor

Fenerbahçe Medicana'da sağlık kontrolleri yapılıyor

Fenerbahçe'de milli takım sezonlarını bitiren ve takıma yeni katılan oyuncuların Medicana'da sağlık kontrolleri yapıldı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2025 Salı 14:11
Fenerbahçe Medicana'da sağlık kontrolleri yapılıyor

Fenerbahçe kulübünün resmi sitesinden yapılan açıklamada "Ataşehir Medicana Hastanesi'nde gerçekleştiren sağlık kontrollerinde; milli takımımızda bulunan kaptan Eda Erdem Dündar, Gizem Örge, Aslı Kalaç, Hande Baladın, Melissa Vargas'ın yanı sıra kendi ülke milli takımlarında forma giyen Ana Cristina De Souza ile yeni transferlerimiz Agnieszka Korneluk ve Alessia Orro yer aldı.

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımız; göz hastalıkları, ortopedi, kardiyoloji, kulak-burun-boğaz ve iç hastalıkları bölümlerinde muayenelerden geçti. Muayenelerin ardından voleybolculara radyoloji, EKG, eko, efor ve solunum fonksiyon testleri yapıldı." ifadeleri yer aldı.

