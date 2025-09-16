CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nın yeni menajeri Ecem Türker oldu

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nın yeni menajeri Ecem Türker oldu

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nda menajerlik görevine Ecem Türker getirildi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2025 Salı 16:40
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nın yeni menajeri Ecem Türker oldu

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nda menajerlik görevine Ecem Türker getirildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'mızın yeni takım menajeri, voleybol şubemizin tüm yaş kategorilerinde 'Çubuklu' formamızı giyerek A takıma kadar yükselen, son olarak da Türkiye Voleybol Federasyonunda altyapı kadın voleybol milli takımlar menajerliği görevini üstlenmiş olan Ecem Türker oldu. Ecem Türker, 5 yıl boyunca yürüttüğü takım menajerliği görevi ile 21 Yaş Altı Kadın Milli Takımı'mızla Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliği başarılarını da elde etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

