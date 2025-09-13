CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol Türkiye 3-0 Japonya (MAÇ SONUCU ÖZET) Filenin Efeleri Dünya Şampiyonası’na fırtına gibi başladı!

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2025 Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası’ndaki ilk maçında Japonya'yı 3-0 mağlup etti.

Giriş Tarihi: 13 Eylül 2025 Cumartesi 10:41 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2025 Cumartesi 10:56
A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2025 Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'na müthiş bir başlangıç yaptı. Filipinler'in ev sahipliği yaptığı turnuvadaki ilk maçında Japonya ile karşılaşan millilerimiz, rakibini 3-0 mağlup ederek grubuna galibiyetle başladı.

Mücadeleye etkili başlayan Filenin Efeleri, ilk seti 25-19 kazanarak üstünlüğü ele aldı. İkinci sette büyük çekişme yaşansa da Ay-yıldızlı ekip, kritik anlarda hata yapmayarak 25-23 ile durumu 2-0'a getirdi. Son sette ise yeniden üstünlüğünü ortaya koyan milli takımımız, 25-19'luk skorla maçı 3-0 tamamladı.

Bu sonuçla turnuvaya moral depolayarak giriş yapan Türkiye, grubundaki ikinci maçını 15 Eylül Pazartesi günü saat 05.30'da Libya karşısında oynayacak. Mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.

Anasayfa
