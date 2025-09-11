CANLI SKOR ANA SAYFA
Sakatlanan milli voleybolcu Efe Bayram dünya şampiyonası kadrosundan çıkarıldı

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2025 Dünya Şampiyonası kadrosuna, sakatlanan Efe Bayram yerine Can Koç dahil edildi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2025 Perşembe 12:29
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2025 Dünya Şampiyonası kadrosuna, sakatlanan Efe Bayram yerine Can Koç dahil edildi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, 12-28 Eylül tarihlerinde Filipinler'de düzenlenecek organizasyon öncesi yapılan antrenmanda Efe Bayram'ın sağ ayak bileği burkuldu. Ayak bileği dış yan bağlarında esneme ve yoğun ödem tespit edilen sporcunun tedavisine başlandı.

Milli takım kadrosuna, 23 yaşındaki smaçör Efe Bayram'ın yerine 22 yaşındaki pasör çaprazı Can Koç alındı.

Türkiye, 2025 Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'ndaki ilk maçında 13 Eylül Cumartesi günü TSİ 09.00'da Japonya ile karşılaşacak.

