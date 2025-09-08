Dünya ikincisi olan A Milli Kadın Voleybol Takımı yurda döndü

CANLI SKOR ANA SAYFA
Dünya Şampiyonası’nda finale yükselerek gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, bugün İstanbul’a döndü. Bangkok’tan gelen kafile, İstanbul Havalimanı VIP çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, takımın ortaya koyduğu mücadele ile tarihe geçtiğini belirterek, "Bu güzel ve tarihi günde bu başarıyı elde eden takımı karşılamaya gelen siz dostlarımız hoş geldiniz. 2025 Dünya Şampiyonası'nda takımımız final oynamayı başardı. Tarihinde ilk kez gümüş madalyayla kürsüde yer aldı. Bu süreçte emeği geçen herkese başta kulüplerimize, ailelerimize, staffa, oyunculara ve sponsorlarımıza teşekkür ederim. Bu ülkeye bir ilki yaşatan takımımız 2028 Los Angeles olimpiyatlarında da başarı sağlar diyorum. Bu takıma şükranlarımı sunuyorum. Türk voleybolunun geldiği nokta bu. İyi ki varsınız" dedi.

EDA ERDEM: HAYALLERİMİZİN ÖTESİNDE BİR AN YAŞIYORUZ

Takım kaptanı Eda Erdem ise, büyük bir gurur yaşadıklarını vurguladı: "Biz Dünya Şampiyonası hazırlıklarına başlarken kesinlikle madalya istiyorduk. Hayallerimizin ötesinde bir an yaşıyoruz. Çok mutlu ve gururluyuz. Türk voleybolu için tarihi bir dönemdeyiz. Bu ekibin bir parçası olmaktan çok mutluyum. Ben inanıyorum bu takımın önü çok açık" ifadelerini kullandı.

DANİELE SANTARELLİ: BİR HAYALİMİZ VARDI VE BUNU GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUM

Başantrenör Daniele Santarelli de oyuncuların gösterdiği mücadeleden dolayı memnuniyetini dile getirdi ve, "Federasyonumla, oyuncularımla, staffımla böyle büyük bir başarıyı yakaladığımız için gurur duyuyorum. Ancak bizim kadar çok çalışanlar bizim ne yapabileceğimiz anlayabilirler. Bütün yaz çok sıkı çalıştık. VNL ve Dünya Şampiyonası arasında ne kadar geliştiğimizi sizler de ekran başında bizi izleyerek fark ettiniz. Bir hayalimiz vardı ve bunu gerçekleştirdiğimiz için mutluyum. Tek üzgünlüğüm bu kadar yaklaşmışken onu kaçırmamızdı. Onun dışında başardıklarımızdan, başaracaklarımızdan ve geldiğimiz noktadan çok çok memnunum. 3 senedir beraber çalıştığımız herkesle harika işler çıkarttık" diye konuştu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda ilk kez finale yükselmiş, Bangkok'taki finalde İtalya'ya 3-2 mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi olmuştu.

