FİLENİN SULTANLARI FİNAL MAÇI CANLI İZLE | Türkiye-İtalya final maçı canlı izle

Dünya Şampiyonası'nda boy gösteren A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, yarı finalde Japonya'yı 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Tarihinde ilk kez finale yükselen Ay-yıldızlı ekibimiz, madalyayı da garantiledi. Filenin Sultanları'nın finaldeki rakibi ise yarı finalde Brezilya'yı 3-2 yenen İtalya oldu.
Kadın Voleybol Takımı'mız, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda tarih yazıyor... Filenin Sultanları şampiyonluk mücadelesinde İtalya ile karşı karşıya geliyor.
1. SET SONUCU: Türkiye 23-25 İtalya
2. SET SONUCU: Türkiye 25-13 İtalya