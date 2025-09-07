CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Voleybol FİLENİN SULTANLARI FİNAL MAÇI CANLI İZLE | Türkiye-İtalya final maçı canlı izle

FİLENİN SULTANLARI FİNAL MAÇI CANLI İZLE | Türkiye-İtalya final maçı canlı izle

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, Dünya Voleybol Şampiyonası'nda altın madalya için sahaya çıktı. Filenin Sultanları, finalde İtalya ile karşı karşıya geliyor. Türkiye-İtalya karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2025 Pazar 15:21 Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2025 Pazar 16:18
FİLENİN SULTANLARI FİNAL MAÇI CANLI İZLE | Türkiye-İtalya final maçı canlı izle

Dünya Şampiyonası'nda boy gösteren A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, yarı finalde Japonya'yı 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Tarihinde ilk kez finale yükselen Ay-yıldızlı ekibimiz, madalyayı da garantiledi. Filenin Sultanları'nın finaldeki rakibi ise yarı finalde Brezilya'yı 3-2 yenen İtalya oldu.

Kadın Voleybol Takımı'mız, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda tarih yazıyor... Filenin Sultanları şampiyonluk mücadelesinde İtalya ile karşı karşıya geliyor.

1. SET SONUCU: Türkiye 23-25 İtalya

2. SET SONUCU: Türkiye 25-13 İtalya

