Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol Daniele Santarelli: Takım için bu yazın en önemli anının geldiğini biliyoruz

Daniele Santarelli: Takım için bu yazın en önemli anının geldiğini biliyoruz

Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda ABD'yi 3-1 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Daniele Santarelli, yarı finale çıktıkları için mutlu olduklarını belirtti. İşte Santarelli'nin sözleri...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2025 Perşembe 19:44
Daniele Santarelli: Takım için bu yazın en önemli anının geldiğini biliyoruz

Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda ABD'yi 3-1 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Daniele Santarelli, elde ettikleri başarıdan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Maçın zor geçtiğini ve kendini biraz yorgun hissettiğini dile getiren Santarelli, şunları söyledi:

"Kendimi tamamen oyunculara vermeye çalışıyorum. Tüm motivasyonumu, tüm enerjimi... Çünkü onların bana ihtiyaçları olduğunu biliyorum. Ama gerçekten inanılmaz bir iş çıkardılar. İlk sete çok iyi başladılar, inanılmaz bir taktiksel oyunla. Çok sayıda blok yaptık. Sonra ikinci set için üzgünüm çünkü çok iyi oynuyorduk ama bazı anlarda oyunumuzu kaybettik. Oyunculara söylediğim şey, ilk setteki gibi oynamaya başlamalarıydı. Tekrar inanılmaz bir set oynadık ve yine 25-14 kazandık. Bu çok güzel. Son set biraz gergindi ama bence iyi oldu. Yarı finale ulaştığımız için mutluyuz. Artık takım için bu yazın en önemli anının geldiğini biliyoruz. Bir sonraki maçta elimizden gelenin en iyisini vermek istiyoruz."

Santarelli, organizasyonun yarı finalinde Japonya ile karşılaşacaklarını anımsatarak, "Japonya, dünyanın en iyi takımlarından biri. Onlarla daha önce birçok kez oynadık. Onların inanılmaz bir takım olduğunu biliyoruz. Asla pes etmiyorlar. Çok savaşıyorlar, iyi savunma yapıyorlar ve çok teknikler." dedi.

MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ: "SULTANLAR, TÜRKİYE'YE BU ZAFERİ YAŞATTI"

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da sahada iyi bir mücadele olduğunu vurgulayarak, maçı kazanan milli takımı tebrik etti.

Maçı kazanmayı hak ettiklerine dikkati çeken Üstündağ, "Sultanlar, Türkiye'ye bu zaferi yaşattı. Tarihimizde ilk kez yarı finaldeyiz. İnşallah final de ilk olacak. İnşallah burada da kalmayacak. Eminim buna ve inanıyorum. Çocuklar hepsi aynı duyguyla mücadele ediyor. İnşallah Japonya'ya diyorum. Yarı finalde de Japonya engelini aşacağımıza inanıyorum. Bu takıma final oynamak yakışır." diye konuştu.

GİZEM ÖRGE: "FİLENİN SULTANLARI TARİH YAZMAYA DEVAM EDİYOR"

Milli libero Gizem Örge, maçı kazandıkları için mutlu olduklarını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Maçın bazı zamanlarında strese girdiğimiz anlar oldu. Filenin Sultanları tarih yazmaya devam ediyor. Önemli olan kazanmaktı. Strese girdiğimiz anlarda da oyunun kontrolünü kısa süreliğine kaybettiğimiz zamanlar oldu. ABD, bu anları çok iyi değerlendirdi. Ama biz kazanmayı bildik. Tarih yazmamız burada da kalmayacak diye düşünüyorum. Tüm konsantremizle Japonya maçına hazırlanıp finalde olacağız, buna inanıyoruz."

CANSU ÖZBAY: "BELKİ DE BURAYA GELECEĞİMİZE İNANMAYAN ÇOK KİŞİ VARDI"

Milli pasör Cansu Özbay ise organizasyon tarihinde ilk defa yarı finale kaldıklarını hatırlatarak, "Her şeyden önce tüm takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Belki de buraya geleceğimize inanmayan çok kişi vardı. Ama bunu başardığımız için çok mutluyum. Tüm takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Son topa kadar mücadelemize devam edip, elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Sırada Japonya maçı var. Tabii ki kolay maç olmayacak. Ne kadar iyi defans yaptıklarını biliyoruz. Çok iyi oyunculara sahipler. Çok iyi hazırlanıp o maça da en iyi şekilde çıkmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

