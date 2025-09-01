Türkiye-Slovenya MAÇI CANLI İZLE | Türkiye-Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Türkiye ile Slovenya karşı karşıya gelecek. Grup aşamasını 3'te 3 ile geçen Filenin Sultanları, kritik mücadelede hata yapmadan çeyrek final biletini almayı hedefliyor. D Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Slovenya karşısında hata yapmak istemeyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, kazanması durumunda ABD-Kanada eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak. Voleybolseverler ise "Türkiye-Slovenya maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Türkiye-Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2025 Pazartesi 10:27
2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda heyecan son 16 turu ile devam ediyor. Grup aşamasında rakiplerine set dahi vermeden 3'te 3 yapan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Slovenya karşısında sahaya çıkıyor. Turnuvaya etkili başlayan Filenin Sultanları, kritik mücadelede hata yapmadan adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Voleybolseverler ise "Türkiye-Slovenya maçı canlı yayın bilgileri" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Türkiye-Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE-SLOVENYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası son 16 turunda oynanacak Türkiye-Slovenya voleybol maçı 1 Eylül Pazartesi günü saat 16.30'da başlayacak.

TÜRKİYE-SLOVENYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Bangkok'ta oynanacak Türkiye-Slovenya voleybol maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE-SLOVENYA MAÇI CANLI İZLE

