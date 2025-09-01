Türkiye-Slovenya MAÇI CANLI İZLE | Türkiye-Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
TÜRKİYE-SLOVENYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası son 16 turunda oynanacak Türkiye-Slovenya voleybol maçı 1 Eylül Pazartesi günü saat 16.30'da başlayacak.
TÜRKİYE-SLOVENYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Bangkok'ta oynanacak Türkiye-Slovenya voleybol maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
