Haberler Voleybol Muhteşemsiniz Sultanlar

Muhteşemsiniz Sultanlar

Filenin Sultanları, Tayland’daki Dünya Şampiyonası’nda Kanada’yı da 3-0’la geçip E Grubu’nda 3’te 3 yaptı. Set vermeden lider olarak yükseldiğimiz Son 16’daki rakibimiz Slovenya oldu ve maçımız pazartesi günü

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025 Perşembe 06:50
Muhteşemsiniz Sultanlar

Tayland'daki Dünya Şampiyonası'nın üçüncü maçında Filenin Sultanları, Kanada'yı da devirip 3'te 3'le E Grubu'ndan lider çıktı. İlk seti 25-21, ikinci seti 27-25 ve üçüncü seti de 25-13 kazanan Sultanlar, maçtan 3-0 galip ayrıldı. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Son 16'da D Grubu'nu ikinci bitiren Slovenya ile eşleşti. Slovenya'yla çeyrek final için kozlarımızı paylaşacağımız tarihi maç, pazartesi oynanacak. Kaptanımız Eda Erdem de turnuvada ilk kez oynadı.

İLK DEFA NAMAĞLUP ÇIKTIK

Sultanlar, Kanada zaferinin ardından 3'te 3 yaparak, Dünya Şampiyonası'nda grubunu ilk defa yenilgisiz tamamladı. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, E Grubu'nda oynadığı İspanya, Bulgaristan ve Kanada maçlarını set vermeden kazanmayı başarıp dikkatleri üzerine çekti. Dünya Şampiyonası'na katıldığı 2006'dan bu yana hiçbir organizasyonda grupları namağlup olarak tamamlayamayan milliler, 2025 Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda bu şansızlığını da kırdı.

SAHADA HERKESİN YÜZÜ GÜLÜYOR

Dünya Şampiyonası'nda ilk kez oynayan kaptanımız Eda Erdem, müthiş bir takım ruhu yakaladıklarını söyledi. Erdem, "Güzel olan şu; oynadığımız oyundan keyif almaya başladık. Saha içinde herkesin yüzü gülüyor. Şimdi son 16 turunda Slovenya ile eşleştik. Artık o maça odaklanacağız. Bundan sonra hedefe kenetlenmiş durumdayız" diye umut dağıttı.

DOĞRU OYNARSAK KAZANIRIZ

A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın başantrenörü Santarelli, Son 16'ya set vermeden kaldıkları için mutlu olduğunu belirtip, rakibimiz Slovenya'ya dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.

