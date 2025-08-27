CANLI SKOR ANA SAYFA
Türkiye-Kanada maçı canlı izle | Türkiye-Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-Kanada maçı canlı izle | Türkiye-Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası üçüncü maçında Türkiye ile Kanada karşı karşıya gelecek. İspanya ve Bulgaristan'ı 3-0 gibi net skorlarla yenen Filenin Sultanları, son 16 turunu garantiledi. Gruptaki son maçında Kanada ile karşılaşacak A Milli Kadın Voleybol Takımımız, turnuvada yoluna namağlup bir şekilde devam etmek istiyor. Voleybolseverler ise "Türkiye-Kanada voleybol maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Türkiye-Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2025 Çarşamba 08:41
Türkiye-Kanada maçı canlı izle | Türkiye-Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Turnuvaya fırtına gibi başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, önce İspanya'yı ardından Bulgaristan'ı 3-0'lık net skorlarla mağlup ederek son 16 turunu garantiledi. Namağlup ilerleyen Filenin Sultanları, gruptaki son sınavını Kanada karşısında verecek. Peki, Türkiye-Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Türkiye-Kanada maçı canlı izle | Türkiye-Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE-KANADA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda oynanacak Türkiye-Kanada voleybol maçı 27 Ağustos Çarşamba günü saat 12.00'de başlayacak.

Türkiye-Kanada maçı canlı izle | Türkiye-Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE-KANADA MAÇI HANGİ KANALDA?

Tayland'da oynanacak Türkiye-Kanada voleybol maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE-KANADA MAÇI CANLI İZLE

Türkiye-Kanada maçı canlı izle | Türkiye-Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HEDEF 3'TE 3

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na etkili bir başlangıç yaparak, önce İspanya'yı ardından Bulgaristan'ı 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları, Kanada karşısında da etkili oyununu sürdürmeyi amaçlıyor.

Türkiye-Kanada maçı canlı izle | Türkiye-Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Turnuvada son 16 turuna kalmayı garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, gruptaki son maçında da kazanarak organizasyona 3'te 3 ile başlamanın hesaplarını yapıyor.

Türkiye-Kanada maçı canlı izle | Türkiye-Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI KADROSU

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Dünya Şampiyonası kadrosu şu şekilde:

Türkiye-Kanada maçı canlı izle | Türkiye-Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal

Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

