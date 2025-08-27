CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Voleybol Liderlik aşkına

Liderlik aşkına

Dünya Şampiyonası'nda 2'de 2'yapıp Son 16'yı garantileyen Sultanlar bugün saat 12.00'de Kanada'yı da yenerse grup lideri olarak çıkacak

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2025 Çarşamba 06:50
Liderlik aşkına

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda bugün oynayacağı Kanada maçına grup liderliği için çıkacak. Tayland'ın Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 12.00'de başlayacak. Filenin Sultanları'nın liderlik karşılaşması, TRT 1'den canlı olarak ekranlara gelecek. Tayland'da gerçekleştirilen dev organizasyonda İspanya ve Bulgaristan maçlarını iyi bir oyun sergileyerek set vermeden kazanıp, ikide iki yapmayı başaran milli takımımız, Kanada karşılaşması öncesinde son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Dünya Şampiyonası'nda iki maçını da kazanarak Son 16 turuna yükselmeyi başaran bugünkü rakibimiz Kanada ise grupta averajla ikinci sırada yer alıyor. Filenin Sultanları, Kanada karşılaşmasından zaferle ayrılması halinde Dünya Şampiyonası E Grubu'nu lider olarak tamamlayacak ve Amerika Birleşik Devletleri, Slovenya, Arjantin ve Çekya'nın yer aldığı D Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan takımla son 16 turunda eşleşecek.

KANADA HAZIRLIKLARI TAMAM

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Kanada maçı hazırlıklarını tamamladı. Filenin Sultanları, ilk 15 dakikası basına açık idmana ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra, topla ısınmasını sürdürdü. Basına kapalı bölümde ise taktik çalışma yapıldığı öğrenildi.

LİDER OLMAK İSTİYORUZ

Milli Takımımız'ın liberosu Eylül Akarçeşme Yatgın, Kanada maçı öncesinde umut dağıttı. Yatgın, "Herkes maçlardan çok keyif alıyor. Yazın başından beri çok çalışıp, iyi antrenman yapıyoruz. Kanada maçı zor olacak. Liderlik maçına çıkıyoruz. İyi bir hocaları var. Kanada maçına hazırız. Grubu lider tamamlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

