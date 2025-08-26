CANLI SKOR ANA SAYFA
Rekorların takımı

Rekorların takımı

Santarelli: “Oyunculara, ‘biz rekorların takımıyız’ dedim. Çünkü bazen gerçekten inanılmaz şeyler yapabiliyoruz.”

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2025 Salı 06:50
Rekorların takımı

Bulgaristan karşısında maçın başından sonuna kadar iyi bir tutum sergilediklerini söyleyen A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, Ancak üçüncü sette olanlar uzun süre aklımda kalacak. Oyunculara, 'biz rekorların takımıyız' dedim. Çünkü bazen gerçekten inanılmaz şeyler yapabiliyoruz. Önümüzde zorlu bir Kanada maçı var o maça odaklanmalıyız çünkü grubumuzu birinci bitirmek istiyoruz" dedi. Gizem Örge de " Modumuz iyi, yolumuz açık. Kanada maçı var sırada. Liderlik maçı. Burada her maç önemli. Yolumuza kayıpsız devam edip, lider olmak istiyoruz" dedi.

