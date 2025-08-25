CANLI SKOR ANA SAYFA
Türkiye-Bulgaristan MAÇI CANLI İZLE | Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-Bulgaristan MAÇI CANLI İZLE | Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası ikinci maçında Türkiye ile Bulgaristan karşı karşıya gelecek. İlk maçını İspanya karşısında oynayan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, turnuvaya 3-0'lık galibiyetle başladı. Tayland'da düzenlenen turnuvada 2'de 2 yapmayı hedefleyen Filenin Sultanları, Bulgaristan maçını da kayıpsız geçmeyi hedefliyor. Voleybolseverler ise "Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2025 Pazartesi 08:49
Türkiye-Bulgaristan MAÇI CANLI İZLE | Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Turnuvadaki ikinci sınavına çıkacak olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Bulgaristan ile kozlarını paylaşacak. İlk maçta Filenin Sultanları, İspanya karşısında sergilediği performansla rakibini 3-0 mağlup ederek şampiyonaya etkili bir başlangıç yaptı. Şimdi gözler, Tayland'da oynanacak kritik Bulgaristan mücadelesine çevrilmiş durumda. Peki, Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Türkiye-Bulgaristan MAÇI CANLI İZLE | Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE-BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası ikinci haftasında oynanacak Türkiye-Bulgaristan maçı 25 Ağustos Pazartesi günü saat 15.30'da başlayacak.

Türkiye-Bulgaristan MAÇI CANLI İZLE | Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE-BULGARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Tayland'da oynanacak Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE-BULGARİSTAN MAÇI CANLI İZLE

Türkiye-Bulgaristan MAÇI CANLI İZLE | Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FİLENİN SULTANLARI'NDA HEDEF 2'DE 2

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na 3-0'lık İspanya galibiyeti ile başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Bulgaristan karşısında da etkili oyununu sürdürmeyi amaçlıyor.

Türkiye-Bulgaristan MAÇI CANLI İZLE | Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kritik karşılaşmayı kazanarak turnuvada önemli bir avantajın sahibi olmayı amaçlayan Filenin Sultanları, yoluna 2'de 2 yaparak devam etmek istiyor.

Türkiye-Bulgaristan MAÇI CANLI İZLE | Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI KADROSU

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Dünya Şampiyonası kadrosu şu şekilde:

Türkiye-Bulgaristan MAÇI CANLI İZLE | Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal

Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

