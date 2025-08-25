Türkiye-Bulgaristan MAÇI CANLI İZLE | Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Turnuvadaki ikinci sınavına çıkacak olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Bulgaristan ile kozlarını paylaşacak. İlk maçta Filenin Sultanları, İspanya karşısında sergilediği performansla rakibini 3-0 mağlup ederek şampiyonaya etkili bir başlangıç yaptı. Şimdi gözler, Tayland'da oynanacak kritik Bulgaristan mücadelesine çevrilmiş durumda. Peki, Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...