Ziraat Türkiye Kupası
Şampiyona başlıyor

Şampiyona başlıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın da yer aldığı FIVB Dünya Şampiyonası’nda perde bugün açılıyor. Filenin Sultanları ise yarın E Grubu’ndaki ilk maçında İspanya’ya rakip olacak

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2025 Cuma 06:50
Şampiyona başlıyor

FIVB Dünya Şampiyonası, bugün başlıyor. 22 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında Tayland'da gerçekleştirilecek olan organizasyonda A Milli Kadın Voleybol Takımımız da yer alacak. Filenin Sultanları, E Grubu'nda Kanada, Bulgaristan ve İspanya'yla yarışacak. Kırmızı- beyazlılar ilk maçında ise yarın İspanya'yla karşılaşacak. Sultanların hedefi tarihinde ilk kez kürsüde yer almak. Grupta ilk iki sırada yer alan takımlar son 16 turuna yükselecek. Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na ilk kez 2006'da katılan milliler, bu seneden itibaren her 4 yılda bir düzenlenen organizasyonda arka arkaya 6'ncı kez boy gösterecek.

AYDIN: BİR HAYALİMİZ VAR

Milli voleybolcu İlkin Aydın: "Biz de tabii ki şampiyonluk hayaliyle gidiyoruz. 2. ve 3.'lük fark etmez. Ortada verilen çok büyük bir emek var, yolda başına gelebilecek engeller var. Biz de ikinci, üçüncü olduğumuzda havalara uçmuyoruz, bize de çok zor geliyor ama değersizleşmemesi gerekiyor."

