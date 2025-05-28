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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol VakıfBank Galatasaray Daikin'den Katarina Dangubic'i transfer etti

VakıfBank Galatasaray Daikin'den Katarina Dangubic'i transfer etti

Son dakika spor haberi: Voleybol Sultanlar Ligi ekiplerinden VakıfBank, son olarak Galatasaray Daikin forması giyen Sırp smaçör Katarina Dangubic’i kadrosuna kattı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2025 Çarşamba 11:46
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VakıfBank Galatasaray Daikin'den Katarina Dangubic'i transfer etti

Voleybol Sultanlar Ligi ekibi VakıfBank, yeni sezon kadro planlaması için çalışmalarına devam ediyor. Sarı siyahlılar, bu doğrultuda Sırp smaçör Katarina Dangubic'i kadrosuna kattı.

Dangubic, Sırbistan'da başladığı kariyerinde Vizura Ruma, LKS Commercecon Lodz, Vero Volley Monza, Beijing BAIC Motor, Çukurova Belediyesi Spor Kulübü formaları giydi ve son olarak Sultanlar Ligi'nde Galatasaray Daikin'de forma giydi.

Milli takım formasıyla 2022'de dünya, 2019'da da Avrupa şampiyonu olan Dangubic, kulüp takımlarıyla da 4 kez Sırbistan Ligi şampiyonu olmayı başardı.

Bireysel olarak da birçok başarının altına imza atan Dangubic, Polonya ve Sırbistan liglerinde en iyi smaçör seçildi.

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