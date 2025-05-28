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Haberler Voleybol Kupa için geldim

Kupa için geldim

Vakıfbank'ın Eczacıbaşı Dynavit'ten yıldız transferi Tijana Boskovic, sarı siyahlılara kupalar kazanmak için geldiğini söyledi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2025 Çarşamba 06:51
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Kupa için geldim

Vakıfbank'ın Eczacıbaşı Dynavit'ten yıldız transferi Tijana Boskovic, sarı siyahlılara kupalar kazanmak için geldiğini söyledi. 28 yaşındaki dünyaca ünlü Sırp pasör çaprazı, "VakıfBank büyük bir kulüp ve organizasyon. Bunun bir parçası olduğum için çok mutluyum. Harika bir başantrenör ve oyuncu grubu ile çalışacağım için heyecanlıyım. Birlikte güzel başarılar elde edeceğiz. Burası benim için büyük bir meydan okuma. VakıfBank şimdiden çok sayıda kupa kazandı. Umarım daha da fazlasını kazanırız" diye umut dağıttı.

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