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Haberler Voleybol Eczacıbaşı Dynavit'te Giulio Bregoli dönemi başladı!

Eczacıbaşı Dynavit'te Giulio Bregoli dönemi başladı!

Eczacıbaşı Dynavit’in yeni başantrenörü Giulio Cesare Bregoli oldu. İşte tüm detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2025 Çarşamba 18:38
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Eczacıbaşı Dynavit'te Giulio Bregoli dönemi başladı!

Eczacıbaşı Dynavit, 2025-2026 sezonu için İtalyan başantrenör Giulio Cesare Bregoli ile anlaştı. Son altı sezondur İtalya'nın Reale Mutua Fenera Chieri '76 takımını çalıştıran tecrübeli antrenör, önümüzdeki sezondan itibaren Eczacıbaşı Dynavit'in başın olacak. Kulüpten yapılan açıklamada, "Giulio Bregoli'nin liderliğinde yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyoruz. Kendisinin uluslararası deneyimi ve teknik bilgisinin, takımımızın gelişimine büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.

GİULİO CESARE BREGOLİ KİMDİR?

Kulüp kariyerinde uzun yıllar çalıştırdığı İtalya Ligi ekiplerinden Reale Mutua Fenera Chieri '76' ile CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası şampiyonluğu kazanan Giulio Cesare Bregoli, antrenörlük kariyerine 2013-2014 sezonunda Fransa'nın Saint-Raphal Var Volley-Ball takımında başladı. 11 Eylül 1974 doğumlu deneyimli isim, daha sonra İsveç Kadın Milli Takımı'nın başantrenörlüğünü üstlenerek 2024 CEV Avrupa Golden League şampiyonluğunu kazandı. 2024 yılında Almanya Kadın Milli Takımı ile 2028'e kadar sürecek bir sözleşmeye imza atan Bregoli, aynı zamanda İtalya Kadın Milli Takımı'nda da yardımcı antrenör olarak görev yaptı.

KULÜP BAŞARILARI

2015-2016: Fransa Ligi Şampiyonu

2016-2017: Fransa Süper Kupa Şampiyonu

2018-2019: Fransa Kupası Şampiyonu

2022-2023: CEV Challenge Cup Şampiyonu

2023-2024: CEV Kupası Şampiyonu

MİLLİ TAKIM BAŞARILARI

İtalya Kadın Milli Takımı (Yardımcı Antrenör)

2018: FIVB Dünya Şampiyonası - Gümüş Madalya

2018: FIVB VNL - Gümüş Madalya

2021: CEV Avrupa Şampiyonası - Altın Madalya

İsveç Kadın Milli Takımı (Başantrenör)

2024: CEV Avrupa Golden League Şampiyonu

Almanya Kadın Milli Takımı (Başantrenör)

2025-2028

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