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Haberler Voleybol İtalya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Filenin Sultanları

İtalya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Filenin Sultanları

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ikinci hazırlık maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) öncesi ilk hazırlık maçında rakibi Almanya'yı 3-1 yendi. Peki, İtalya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2025 Cumartesi 14:34 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2025 Cumartesi 14:35
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İtalya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Filenin Sultanları

Milletler Ligi öncesi ilk hazırlık maçında Almanya'yı mağlup eden Filenin Sultanları, İtalya ile kozlarını paylaşacak. AIA AeQuilibrium Kupası'nda son maçını Hollanda ile yapacak olan Ay-yıldızlılar, mutlak galibiyet için yarışacak. Peki, İtalya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İTALYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İtalya - Türkiye maçı 24 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kamp kadrosu şu şekilde:

Pasörler: Dilay Özdemir, Elif Şahin

Pasör Çaprazı: Aleksia Karutasu

Smaçörler: Hande Baladın, Meliha Diken, Yaprak Erkek, Saliha Şahin, Ayşe Çürük

Orta Oyuncular: Aslı Kalaç, Ayçin Akyol, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

Liberolar: Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın

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