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Haberler Voleybol Hollanda - Türkiye voleybol maçı CANLI İZLE | Hollanda - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hollanda - Türkiye voleybol maçı CANLI İZLE | Hollanda - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız, 2025 FIVB Milletler Ligi hazırlık maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Rövanşı 25 Mayıs'ta yapılacak maçın yayın saati ve canlı yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Peki Hollanda - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2025 Cumartesi 14:04
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Hollanda - Türkiye voleybol maçı CANLI İZLE | Hollanda - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) hazırlıkları kapsamında Hollanda ile önemli bir sınav verecek. Filenin Efeleri'nin, Hollanda'nın Ede ve Rotterdam kentlerinde oynanacağı iki karşılaşma, takımın VNL'deki zorlu rakiplerine karşı hazır olup olmadığını ölçmek için fırsat olacak. Peki Hollanda - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

HOLLANDA - TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hollanda - Türkiye hazırlık maçı 24 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Geçen yıl ilk kez VNL'de boy gösteren Türkiye, 2023 Challenger Kupası'nı kazanarak turnuvaya katılma hakkı elde etmişti. Milli takımın kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Pasörler: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin

Pasör çaprazları: Kaan Gürbüz, Adis Lagumdzija

Smaçörler: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija

Orta oyuncular: Bedirhan Bülbül, Vahit Emre Savaş, Mert Matic, Ertuğrul Gazi Metin, Ahmet Tümer

Liberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu

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