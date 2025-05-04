Vakıfbank başaramadı

CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde İtalya ekibi Savino Del Bene'ye 3-0 yenilen VakıfBank, yine bir İtalyan Numia Vero Volley ile bugün saat 16.00'da üçüncülük mücadelesine çıkacak. 76 dakika süren maçın setleri 12-25, 19-25, 21-25 sona erdi. Final bugün 19.00'da.

İLK FİNALİST IMOCO OLDU

Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali ilk maçında İtalya ekiplerini karşı karşıya getiren maçta A. Carraro İmoco, Numia Vero Volley'i 3-1 mağlup ederek finale çıktı. 112 dakika süren maçın setleri; 21-25, 25-20, 17-25 ve 23-25 sona erdi.