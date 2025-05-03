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Haberler Voleybol VakıfBank 0-3 Savino Del Bene (MAÇ SONUCU ÖZET) | CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Final Four

VakıfBank 0-3 Savino Del Bene (MAÇ SONUCU ÖZET) | CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Final Four

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunda VakıfBank'ı 3-0 yenen İtalya ekibi Savino Del Bene, finale yükseldi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2025 Cumartesi 20:53
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VakıfBank 0-3 Savino Del Bene (MAÇ SONUCU ÖZET) | CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Final Four

Tarihinde ilk kez adını finale yazdıran Savino Del Bene, 4 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak şampiyonluk maçında bir başka İtalya temsilcisi A. Carraro Imoco ile karşı karşıya gelecek.

VakıfBank ise Numia Vero Volley ile saat 16.00'da üçüncülük mücadelesine çıkacak.

Müsabaka, karşılıklı sayılarla başladı. 4-4'ten sonra özellikle Bajema ve Antropova'nın sayılarıyla oyun üstünlüğünü ele geçiren ve farkı açan Savino Del Bene, ilk seti 25-12 üstün tamamlayarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette de VakıfBank, oyuna ortak olamadı. Rus asıllı İtalyan pasör çaprazı Antropova'nın sayılarıyla etkili oyununu sürdüren Savino Del Bene, seti 25-19 kazanarak durumu 2-0'a getirdi.

Deneyimli oyuncusu Maja Ognjenovic'in oyuna ağırlığını koymasıyla üçüncü ve son seti de 25-21 önde bitiren Savino Del Bene, karşılaşmadan 3-0 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Bernard Valentar (Slovenya), Sonja Simonovska (Karadağ)

VakıfBank: Bosetti, Xinyue, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Van Ryk (Ayça Aykaç Altıntaş, Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu, Frantti)

Savino Del Bene: Antropova, Bajema, Ana Carolina, Ognjenovic, Herbots, Nwakalor (Castillo, Graziani, Ribechi, Kotikova)

Setler: 12-25, 19-25, 21-25

Süre: 76 dakika (24, 27, 25)

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