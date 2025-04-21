Vakıfbank seriyi 2-0 yaptı

Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off final serisi ikinci maçında VakıfBank, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi. 25-22, 20-25, 19-25 ve 23- 25'lik setlerle 3-1 galibiyete ulaşan VakıfBank şampiyonluğa çok yaklaştı. Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı seride üçüncü maç 22 Nisan'da yine F.Bahçe ev sahipliğinde oynanacak.

ECZACIBAŞI 3. TAMAMLADI

Vodafone Sultanlar Ligi Play- Off 3-4 etabı ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray Daikin'i 3-2 yenerek seriyi 2-0'a getirdi ve Sultanlar Ligi'ni 3. sırada tamamladı. Seriyi kazanan Eczacıbaşı Dynavit, gelecek sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.