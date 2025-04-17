Galatasaray Daikin - Eczacıbaşı maçı canlı | Galatasaray Daikin - Eczacıbaşı maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sultanlar Ligi

TVF Sultanlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Vodafone Sultanlar Ligi Play-off haftasında Galatasaray Daikin - Eczacıbaşı'nı konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Galatasaray Daikin - Eczacıbaşı maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY DAIKIN-ECZACIBAŞI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray Daikin - Eczacıbaşı maçı 17 Nisan Perşembe günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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