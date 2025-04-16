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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol Fenerbahçe Medicana - Galatasaray HDI Sigorta voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Medicana - Galatasaray HDI Sigorta voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TVF Efeler Ligi Play-Off Yarı Final maçında Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı ile Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2025 Çarşamba 10:57
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Fenerbahçe Medicana - Galatasaray HDI Sigorta voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TVF Efeler Ligi'nde heyecan devam ediyor. Play-Off Yarı Final maçında Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı ile Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı kozlarını paylaşacak. Müsabaka öncesinde detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - GALATASARAY VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Medicana - Galatasaray HDI Sigorta voleybol maçı 16 Nisan Çarşamba günü saat 20.30'da TRT Spor Yıldız'da canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak maçta Galatasaray, ev sahipliği yaptığı ilk maçı 3-0 kazanarak seride 1-0 öne geçmişti. Galatasaray HDI Sigorta, ikinci maçı kazanması durumunda adını finale yazdıracak. Seride durumun 1-1 olması halinde ise üçüncü maç, 19 Nisan 2025 Cumartesi günü saat 17.00'de Galatasaray ev sahipliğinde TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

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