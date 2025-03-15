Arkas Spor 3-2 Fenerbahçe Medicana

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 26. hafta mücadelesinde Arkas Spor, evinde ağırladığı Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 mağlup etti. Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşma, büyük çekişmeye sahne oldu ve tam 148 dakika sürdü.

Karşılaşmanın ilk iki setinde etkili bir oyun ortaya koyan Arkas Spor, 27-25 ve 28-26'lık skorlarla 2-0 öne geçti. Ancak pes etmeyen Fenerbahçe Medicana, üçüncü ve dördüncü setlerde toparlanarak 23-25 ve 21-25'lik sonuçlarla skoru 2-2'ye getirdi. Final setinde ise Arkas Spor, rakibine üstünlük sağlayarak 15-8 kazandı ve sahadan galip ayrılan taraf oldu.